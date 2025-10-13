Албания забранява тротинетки заради ръст на инцидентите с тях

От днес движението на електрически тротинетки в Албания е временно забранено, предаде Албанското радио и телевизия, съобщи БТА.

От Министерството на вътрешните работи на Албания информираха, че това решение е взето след значителен ръст на регистрираните инциденти с електрически тротинетки.

Албанският вътрешен министър Албана Кочиу заяви, че решението е временна мярка, която цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата. Тя поясни, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега.