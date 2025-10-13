След като не получи Нобеловата награда, Тръмп има нова цел - ще опита да влезе в рая

„Ако мога да спасявам 7000 души седмично от смърт, мисля, че това е доста добре – искам да се опитам да стигна до рая, ако е възможно." Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи този коментар снощи пред журналисти на борда на Air Force One.

На уточняващ въпрос, той обясни, че едва ли има нещо, което ще го отведе там, но все пак има голямо желание да е обърнат към небесата.

"Мисля, че може би не съм отишъл в рая. А може би съм в рая точно сега, докато летим с Air Force One. Не съм сигурен, че ще мога да стигна до рая, но направих живота на много хора много по-добър."

Според него, ако изборите през 2020 г. не са били манипулирани и той е бил държавен глава е щял да предотврати атаката на Владимир Путин срещу Украйна.

„Имахме некомпетентна администрация. Имахме некомпетентен президент. И заради некомпетентни избори милиони хора са мъртви", каза Тръмп, очевидно имайки предвид предшественика си Джо Байдън.