17 от 38 общини на балотаж на местния вот в Косово

17 от общо 38 общини в страната ще се явят на втори кръг на изборите за кмет на община, според резултатите от провелите се вчера местни избори в Косово, публикувани до момента на страницата на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК), информира БТА.

Сред тях е и столицата Прищина, където на балотаж отиват досегашният кмет Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който към момента е министър на културата.

Според данните на ЦИК при обработени 98,88 процента от протоколите на изборите вчера Рама е получил 33,76 на сто от гласовете, а Чеку – 33,05 процента.

На балотаж отиват още общините Вущри (Вучитрън) и Южна Митровица в Северно Косово; Фуш Косова и Обилич в Централно Косово; Клина, Юник и Пея (Печ) в Западно Косово; Джакова (Дяково), Раховец, Драгаш (Краковища), Сухарека и Призрен в Югозападно Косово; Джилян (Гниляне), Вития (Витина) и Качаник в Югоизточно Косово.

Същевременно в 21 общини победителят е ясен.

Управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) печели с над 50 процента от гласовете в Каменица, Подуйева (Подуево) и Щиме (Щимле).

Дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) печели без балотаж във Феризай (Феризово), Скъндерай (Сърбица) и Хани и Елезит. Дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) печели в Истог и Липян (Липляне). Десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) печели в Дечан.

Лявоцентристката Социалдемократическа инициатива (ИНИЦИАТИВА/NISMA) печели в Малишева (Малишево). В Дренас (Глогоц/Глоговац) с 52,31 процента печели Рамиз Ладровци, който основа своя партия – "За шампиона Дренас с Рамиз Ладровци".

От партиите на малцинствените общности в страната Демократическата партия на турците в Косово (KDTP) печели в предимно населената с етнически турци община Мамуша.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, печели без балотаж в девет от десет общини в Косово, предимно населени със сърби. Това са общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово и общините Новобърда (Ново Бърдо), Щърпца (Щърпце), Грачаница, Ранилуг и Партеш.

Последната, десета община с предимно сръбско население Клокот отива на балотаж.