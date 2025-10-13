ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия се готви за обща 100-хилядна стачка утре

Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгия се подготвя за поредната обща стачка утре и се очаква в проявата да се включат между 60 и 100 хиляди участници, съобщават местни медии, информира БТА. Протестът е свикан от основните синдикати и над 40 неправителствени организации, които възразяват срещу политиката на правителството за ограничаване на бюджетните разходи.

Предвижда се да бъде сериозно засегната работата на градския транспорт, училищата и детските градини, предоставянето на административни и пощенски услуги, сметопочистването. Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да приемат полети. Един от водещите синдикати призовава за спиране на работата още днес, а през ноември стачката да продължи цяла седмица.

Исканията на синдикатите са свързани с подобряването на покупателната способност, условията за пенсиониране, размера на пенсиите, с осигуряването на по-справедливо данъчно облагане, за запазване на основните права и правото на синдикална дейност, за по-добро равновесие между професионалните задължения и личния живот.

Стачката е подкрепена от партиите на социалистите, комунистите и природозащитниците.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

