Тръмп пред израелския парламент: Това е краят на една епоха на терор и смърт (На живо, обновява се)

Републиканецът беше приветстван с бурни овации в Кнесета

"20 смели заложници се завръщат при семействата си, това е невероятно, а останалите 28 се завръщат, за да могат да почиват за вечността на родна земя", заяви пред израелския парламент (Кнесет) в Йерусалим президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Републиканецът, който се срещна със семействата на израелските заложници в Кнесета, след визитата си се отправя за Египет, където в град Шарм ел-Шейх ще участва в преговорите за мир в Газа.

"Ние се събираме в ден на дълбока радост и възвишена надежда за обновена вяра и преди всичко в ден, в който да изразим най-дълбоката си благодарност към всемогъщия Бог на Авраам, Исаак и Яков", заяви Тръмп. По думите му "след толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията мълчат и сирените са затихнали".

"Това не е само краят на една война, това е краят на една епоха на терор и смърт и началото на епохата на вярата и надеждата, и на Бога", каза той и допълни: "Това е началото на велико съгласие и трайна хармония за Израел и всички народи на това, което скоро ще бъде наистина великолепен регион. Това е историческата зора на един нов Близък изток".

След това американският президент се обърна към Нетаняху и каза на Кнесета, че "той не е най-лесният човек, с когото може да се работи", но "това е, което го прави велик".

След това Тръмп похвали специалния си пратеник Стив Уиткоф, както и зетя си Джаред Къшнър за участието му в Авраамовите споразумения. Републиканецът дори се пошегува, като припомни, че дъщеря му Иванка (съпругата на Джаред) е приела юдаизма.

По-рано Тръмп беше посрещнат в Тел Авив на летище "Бен Гурион" от израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента Исак Херцог, както и от специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщеря си Иванка Тръмп и зетя си Джаред Къшнър, които пристигнаха в страната ден по-рано.

"Биби (Нетаняху) ми се обаждаше толкова много пъти и искаше толкова много оръжия, че Израел стана силен и могъщ... това доведе до мир", коментира още Тръмп.

Речта на Тръмп беше прекъсната за малко, когато депутат от опозицията вдигна лист хартия с надпис "Признайте Палестина". Председателят на Кнесета призова за ред заради гръмките овации срещу протестиращия депутат, който беше бързо изведен от залата.

Тръмп повтори често споменаваното твърдение, че е разрешил седем войни, откакто се е завърнал в Белия дом, преди да каже "сега включително и тази". "Може някои да кажат, че е прибързано, защото вчера казвах седем, но сега мога да кажа осем". "Заложниците се завърнаха, току-що казах за първи път и е хубаво да го кажа, но когато сложиш край на осем войни за осем месеца, това означава, че не харесваш войната."

Републиканецът визираше коментарите на Хилари Клинтън от 2016 г., когато тя беше заявила, че според нея Тръмп ще воюва с всички.

Тръмп коментира още, че почва да обмисля и сключването на мирно споразумение с Иран, след като, по думите му, е попречил на страната да се сдобие с ядрени оръжия с американските въздушни удари това лято.

„Би било чудесно, ако можехме да сключим мирно споразумение с тях - и мисля, че аз съм такъв", казва Тръмп.

„Бихте ли били доволни от това? Няма ли да е хубаво?", пита той членовете на Кнесета, които аплодират.

„Мисля, че искат; мисля, че са уморени", добавя той.

Бенямин Нетаняху в Кнесета по време на обръщението на Тръмп. СНИМКА: РОЙТЕРС

Преди речта на американския лидер Нетаняху му благодари за ролята му за прекратяване на огъня, което доведе до размяната на заложници. Нетаняху посочи, че името на Тръмп ще бъде "записано в нашата история" и в историята на "човечеството".

Нетаняху съобщи на Кнесета, че всички живи заложници вече са се върнали в Израел и каза, че "би искал лично" да благодари на Тръмп: "Има много други причини да ви благодаря от последната ви визита тук".

"Благодаря ви, че признахте суверенитета на Израел над Голанските възвишения, благодаря ви, че се противопоставяте на лъжите срещу Израел в ООН". Нетаняху изрази благодарност и за посредничеството в "Авраамовите споразумения", в резултат на които ОАЕ, Бахрейн и Мароко установиха пълни дипломатически отношения с Израел.

Нетаняху повтори, че Тръмп е "най-големият приятел, който Държавата Израел някога е имала в Белия дом" и допълни: "Никой американски президент не е направил повече за Израел, а както казах и във Вашингтон, дори не се доближава до това".

По отношение на мирния план на Тръмп Нетаняху каза, че това е предложение, "което отваря вратата към историческо разширяване на мира в нашия регион".

Нетаняху отбеляза още, че "днес еврейският календар отбелязва края на две години война" и отдаде почит на загиналите израелски войници: "Благодарение на тези герои нашата нация ще оцелее, ще просперира и ще има мир".

Нетаняху завърши речта си и каза, че е внесъл номинацията на Тръмп да бъде първият не-израелски носител на наградата "Израел" - най-високото отличие на страната. Той дори се пошегува с Нобеловата награда за мир, след като президентът на САЩ не получи наградата миналата седмица, но Нетаняху го увери, че ще я получи скоро.

На този фон мисията на Червения кръст за връщането на израелските заложници в Газа е в ход, като те се извозват поетапно от анклава. По-рано тази сутрин на територията на Израел се завърнаха 7 от тях, сред които и Матан Ангрест - млад мъж от армията с български корени. След първата група още 13 заложници бяха предадени от "Хамас" на Червения кръст - така дотук всички живи заложници са предадени обратно на Тел Авив.

В замяна Израел се съгласи да пусне 250 палестински затворници, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 задържани от Газа. От общо 38 буса с палестинци, първия вече е прекосил границата и се намира в Рамала, а медицински екипи в анклава се подготвят да посрещнат освободените.