Товарните влакове няма да стигат до центъра на Загреб

Градският съвет в Загреб ще разгледа тази седмица ограничаването на достъп на товарните влакове до центъра на града, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, информира БТА.

Планира се реализация на нова обиколна железопътна линия за товарни влакове. "За Загреб е важно това, че най-сетне ще се ограничи преминаването на товарните композиции през изграденото градско пространство", посочиха от общината.

В първата част от строителната работа се предвижда изграждане на западната част на обиколната линия, като така, в комбинация с вече изградената обиколна линия за товарни влакове в източната част на града, ще се позволи изместването на движението от центъра на Загреб.

Линията, преминаваща през центъра на хърватската столица, ще се използва предимно за пътнически влакове за градски и междуградски връзки. Очаква се и изграждане на връзка между централната жп гара и летището в Загреб.

Очаква се промените да бъдат гласувани на 16 октомври, четвъртък.