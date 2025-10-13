Почина Чезаре Пачоти, рок звездата на италианската обувна мода

На 67-годишна възраст почина Чезаре Пачоти, италианският дизайнер на обувки, който се беше превърнал в икона на луксозния стил. Според медиите, след като се почувствал зле, стилистът издъхнал в обкръжението на семейството си в родния град Чивитанова Марке, където живееше.

Измислените от него обувки с емблематичния кинжал като лого са открай време израз на сила, сексапил и италианска креативност. Пачоти ще бъде запомнен като дизайнер, визионер и предприемач, който преобрази представите за обувки, като ги превърна в символ на бунт, лукс и чувствена елегантност. Той оставя след себе си не просто бранд, а културен отпечатък в световната мода. окчето с форма на кинжал на Пачоти Кадър: Инстаграм/paciotti

Секси токчета, остри форми и символичният кинжал като лого - това е ДНК-то на обувките на Чезаре Пачоти. Те се превърнаха в неизменен елемент от червения килим на Холивуд, носени от звезди като Наоми Кембъл, Бионсе, Ева Лонгория, Парис Хилтън, италианската рок група „Монескин", певецът Бланко и иконата на модната журналистика Анна дело Русо. Неговите модели съчетаваха чисти обеми, драматични линии и материали като кадифе, лъскава кожа и стомана. Но най-емблематично остава черното токче „стилето" във формата на кинжал, модел, който излъчва власт, сексапил и дързост.

Всичко започва през 1948 г., когато родителите на Чезаре - Джузепе и Чечилия Пачоти, основават малко занаятчийско ателие за класически ръчно изработени обувки с марката Paris. В началото на 80-те години Чезаре и сестра му Паола поемат щафетата и превръщат фамилната марка в синоним на италианския лукс.Образованието му по изкуства в DAMS Болоня и пътешествията му по света оформят визията му. Повратна точка за него е срещата с Джани Версаче -дизайнерът, който го вдъхновява да приеме модата като форма на израз и изкуство. Версаче дори се обръща към Пачоти за изработка на обувки за своите колекции.

Дизайнерът измисля като символ на обувките си кинжалът, защото е опасен, но и изкусителен и не е просто лого. За Пачоти той е израз на смелост и дързост. Именно този знак се превръща в разпознаваем елемент не само в обувките, но и в аксесоарите и кожените изделия на марката. Днес дори новите поколения търсят неговите модели онлайн, превръщайки ги в обект за колекциониране. След трудни години компанията, която днес се управлява от племенника му Марко Калчинаро, започна нов ренесанс, базиран на култовите модели от златната ера на Пачоти.

Дизайнерът никога не забравя корените си. Чивитанова Марке не е просто мястото, където започва всичко, а става сърцето на обувната индустрия в Италия. Днес градът скърби за своя герой, чиито творения покориха света, но винаги се връщаха у дома - в лабораторията, където всичко се правеше с ръце и страст.

„Токчето-кинжал ще остане в колективното въображение като израз на идентичност и кураж", написа семейството в прощалното си съобщение.

Пачоти оставя сираци трите си деца – Лудовика и Джузепе от първия си брак с Лаура Леонори, и момиченце от втория си брак.