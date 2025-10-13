ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21489385 www.24chasa.bg

Президентът Мадуро нарече носителката на Нобела "демонична вещица"

1732
Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Венецуелският президент Николас Мадуро нарече "демонична вещица" лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, която два дни по-рано беше удостоена с Нобелова награда за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мачадо беше отличена "за неуморната си" борба за демокрация в южноамериканската страна. Нейното движение претендира за победа на президентските избори през 2024 г., които по официални данни са били спечелени от Мадуро.

"Около 90% от населението отхвърля демоничната вещица Сайона", заяви президентът, като визира отмъстителен дух от венецуелските легенди. Той обаче не спомена името на опонентката си, нито нейната скорошна награда.

Правителството често използва този прякор за Мачадо.

"Искаме мир и ще го имаме, но мир със свобода, със суверенитет", добави Николас Мадуро, след като САЩ разположиха кораби в Карибско море, за да се борят с трафика на наркотици от Венецуела, обвинявайки лидера, че е начело на картел.

Мария Корина Мачадо подкрепя тези маневри и посвети Нобеловата си награда "на страдащия народ на Венецуела" и на американския президент Доналд Тръмп. той също претендираше за наградата, твърдейки, че е сложил край на няколко войни, припомня АФП.

Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници