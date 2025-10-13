ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21489463 www.24chasa.bg

Си Дзинпин призова за глобално насърчаване на развитието на жените

КМГ

1304
Снимка: Китайска медийна група

На 13 октомври китайският председател Си Дзинпин присъства на откриването на Световната среща за жените в Пекин и изнесе реч, съобщи КМГ. В речта си, китайският лидер подчерта необходимостта от изграждане на по-широк международен консенсус, откриване на нови пътища и предприемане на прагматични действия за насърчаване на цялостното развитие на жените в глобален мащаб.

Си Дзинпин предложи четири конкретни насоки за бъдещото развитие на женските каузи по света: създаване на благоприятна среда за развитието на жените, изграждане на силен двигател за висококачествен напредък, установяване на ефективна управленска система за защита на женските права и засилване на глобалното сътрудничество в тази област. Той призова международната общност да работи съвместно за постигане на тези цели.

Световната среща за жените се провежда в Пекин от 13 до 14 октомври. В рамките на събитието председателят Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен сърдечно посрещнаха ръководителите на чуждестранни делегации и техните съпрузи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници