Джан Минся - инфлуенсър на предавания на живо в помощ на местните фермери (Видео от Китай)

В провинция Гансу днес ще се срещнем с младо момиче, което с помощта на мобилен телефон и упоритост вече е продало над милион и половина килограма селскостопански продукти от планините в района, съобщи КМГ.

Това е Джан Минся, водеща на предавания на живо в социалните медии в помощ на местните фермери. Нека разберем повече за това как интернет търговията помага за съживяването на селските райони.