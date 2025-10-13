ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джан Минся - инфлуенсър на предавания на живо в помощ на местните фермери (Видео от Китай)

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

В провинция Гансу днес ще се срещнем с младо момиче, което с помощта на мобилен телефон и упоритост вече е продало над милион и половина килограма селскостопански продукти от планините в района, съобщи КМГ.
Това е Джан Минся, водеща на предавания на живо в социалните медии в помощ на местните фермери. Нека разберем повече за това как интернет търговията помага за съживяването на селските райони.

Снимка: Китайска медийна група

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

