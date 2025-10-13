ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Украйна свалила 69 руски дрона при среднощна атака

Руски дрон

Украинските военновъздушни сили неутрализираха тази нощ 69 от общо 82 руски дрона, предаде Укринформ, като се позова на изявление на ВВС в "Телеграм".

Русия атакува с 82 дрона, сред които "Шахед", "Гербера" и други видове. Безпилотни летателни апарати са пуснати от Орловска, Курска и Приморско-Ахтарска област, като около 50 от тях са били ударни дронове.

За отбиване на атаката украинската армия е използвала военна авиация, зенитно-ракетни установки и системи за радиоелектронна борба и дронове и мобилни огневи групи.

Според първоначални данни са свалени 69 дрона над Северна, Източна и Южна Украйна. Тринадесет ударни дрона са поразили седем различни места, а останките от няколко свалени летателни апарата са паднали на още две места.

Нападенията все още продължават, като няколко вражески дрона все още остават над украинското въздушно пространство, съобщиха ВВС.

По-рано бе съобщено, че при руските нападения е поразен текстилен склад в Одеска област и един човек е пострадал.

Руски дрон

