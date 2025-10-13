Украйна свалила 69 руски дрона при среднощна атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските военновъздушни сили неутрализираха тази нощ 69 от общо 82 руски дрона, предаде Укринформ, като се позова на изявление на ВВС в "Телеграм".

Русия атакува с 82 дрона, сред които "Шахед", "Гербера" и други видове. Безпилотни летателни апарати са пуснати от Орловска, Курска и Приморско-Ахтарска област, като около 50 от тях са били ударни дронове.

За отбиване на атаката украинската армия е използвала военна авиация, зенитно-ракетни установки и системи за радиоелектронна борба и дронове и мобилни огневи групи.

Според първоначални данни са свалени 69 дрона над Северна, Източна и Южна Украйна. Тринадесет ударни дрона са поразили седем различни места, а останките от няколко свалени летателни апарата са паднали на още две места.

Нападенията все още продължават, като няколко вражески дрона все още остават над украинското въздушно пространство, съобщиха ВВС.

По-рано бе съобщено, че при руските нападения е поразен текстилен склад в Одеска област и един човек е пострадал.