Говорител на Търговското министерство на Китай: Контролът върху износа на редкоземни елементи не е забрана за износ

„Обявените мерки за контрол на износа на редкоземни елементи и свързани с тях изделия е легитимно действие от страна на китайското правителство за усъвършенстване на свързаната система в съответствие със законите и разпоредбите", заяви говорител на Министерството на търговията в неделя, съобщи КМГ.

„В контекста на сътресения и чести военни конфликти в света, Китай забеляза важна употреба на средни и тежки редкоземни елементи и свързани с тях изделия във военната област. Китай, като отговорна голяма държава, прилага контрол на износа в съответствие със закона, за да защитава по-добре световния мир и регионалната стабилност, както и да изпълнява задълженията си за неразпространение и други международни задължения", каза говорителят.

По думите му, „контролът върху износа не е забрана за износ". „Лицензи ще бъдат издавани за отговарящи на условията заявления. Преди обявяването на мерките, Китай вече е уведомил за тях съответните държави чрез двустранни механизми и е готов да работи с останалата част от света за засилване на диалога в сферата, за да се гарантира по-добра сигурност и стабилност на глобалните индустриални и вериги за доставки", подчерта той.

Относно начина, по който новите мерки ще бъдат прилагани, говорителят заяви: „Като отговорна голяма държава, Китай винаги твърдо защитава националната си сигурност и общата глобална сигурност, винаги заема справедлива и разумна принципна позиция и прилага мерките за контрол на износа по разумен и умерен начин". Той поясни, че е направена предварителна задълбочена оценка на евентуалното въздействие на мерките върху индустриалните и веригите за доставки, в резултат на която Пекин е „сигурен, че свързаното с това въздействие ще е много ограничено".

Говорителят поясни, че в бъдеще китайското правителство ще провежда прегледи в съответствие със законите и разпоредбите, ще издава лицензи на отговарящи на условията заявления, както и активно ще обмисля приложимостта на мерки за улесняване, като например общи лицензи и освобождаване от тях, за да насърчи ефективно законната търговия.

„Искам да подчертая, че контролът върху износа не е забрана за износ. Всички заявления за износ за гражданска употреба могат да получат одобрение, така че предприятията нямат нужда да се тревожат. Китайското правителство ще работи с всички страни, както винаги, за да защитава твърдо световния мир и стабилност в съседните региони и съвместно да поддържа стабилността на глобалните индустриални и снабдителни вериги", каза говорителят.