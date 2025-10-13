ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21490215 www.24chasa.bg

Дипломат N1 на Европа от Киев: Русия трябва да отговаря за военни престъпления

1352
Кая Калас

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

За това съобщи самата Калас в социалната мрежа "Екс".

"Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления", написа Калас.

Тя заяви още, че украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си.

Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

По-рано Калас каза, че партньорите на Украйна трябва да използват влиянието си и да засилят натиска върху Русия, което да доведе до незабавен край на войната.

Кая Калас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници