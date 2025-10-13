Дипломат N1 на Европа от Киев: Русия трябва да отговаря за военни престъпления

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пристигна днес на посещение в Киев, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

За това съобщи самата Калас в социалната мрежа "Екс".

"Днес съм в Киев за разговори за финансова и военна подкрепа, за сигурността на енергийния сектор и за търсенето на отговорност на Русия за военните ѝ престъпления", написа Калас.

Тя заяви още, че украинците вдъхновяват целия свят със смелостта си.

Калас бе посрещната на жп гарата в Киев от украинския външен министър Андрий Сибига.

По-рано Калас каза, че партньорите на Украйна трябва да използват влиянието си и да засилят натиска върху Русия, което да доведе до незабавен край на войната.