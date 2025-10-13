Гърция дава половин милиард евро за семейства и студенти под наем

Повече данъчни облекчения за стотици хиляди собственици на жилища и директни парични помощи за един милион домакинства, живеещи под наем, са включени в правителствения план за облекчаване на домакинствата, изправени пред остри жилищни проблеми в Гърция, предаде АНА-МПА.

Проектът на държавен бюджет за 2026 г., внесен в парламента миналия понеделник от гръцкия министър на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис, предвижда общо девет нови мерки, чийто размер е близо половин милиард евро.

Първата от общо деветте нови мерки, които ще бъдат въведени, е парично възстановяване на един пълен месечен наем на наематели и ще бъде изпълнена след месец. Над 1 милион бенефициенти ще получат стойността на месечен наем, който са декларирали, че са платили през 2024 г. По този начин те ще получат до 800 евро от гръцката държава.

Регламентът се прилага за тези, които наемат основното си жилище, но също и за тези, които плащат за студентско настаняване. Това означава, че близо 80 процента от наемателите в страната могат да кандидатстват за мярката.

Пакетът от мерки се предвижда да бъде изпълнен през 2026 г.

Очаква се, като част от пакета мерки, ограничението за нови краткосрочни наеми във всички три общини в рамките на Атина да се удължи до 2026 г. Удължаването има за цел да върне имотите към дългосрочно наемане, като предотврати превръщането на жилищни имоти в туристически обекти в райони със сериозен проблем с жилищното настаняване.