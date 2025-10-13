ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьовеши разследва трансгранична корупция при строе...

Трима си поделят Нобеловата награда за икономика

Американците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г.

Това съобщи Шведската кралска академия на науките, информира БТА.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

