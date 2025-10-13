Европейският съвет чака Зеленски в Брюксел на 23 октомври

Украинският президент Зеленски ще говори пред държавните глави и правителствените ръководители на страните от ЕС на предстоящото на 23 октомври заседание на Европейския съвет.

Това се посочва в писмо на председателя на Европейския съвет Антонио Коща до участниците в предстоящата среща в Брюксел.

Той уточнява, че ще бъдат обсъдени увеличението на подкрепата за Украйна и възможностите за използване на запорираното руско имущество по силата на европейските санкции в интерес на украинската страна.

Русия продължава безмилостните си удари срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в Украйна, пише Коща. По неговите думи Русия плаща висока икономическа цена за войната в Украйна, но ЕС трябва да оцени как допълнително да повиши натиска над Москва. Според него подкрепата за Украйна и натискът над Русия остават двете необходими изисквания за постигане на справедлив и траен мир.

Трябва да укрепим Европейската агенция по отбрана. Хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до важна инфраструктура и нарушаването на въздушното пространство показват, че е неотложно ускорено да работим по общата европейска отбранителна готовност до 2030 г., заявява Коща.

По икономическите теми от дневния ред на заседанието той отбелязва необходимостта от опростяване на законодателството в ЕС, от обсъждане на стратегическите цели за опазване на околната среда и подкрепата за гражданите в прехода към незамърсяваща икономика.

В светлината на глобалните предизвикателства, Европа трябва да може да отстоява своите ценности, интереси и регулаторна автономност, да защитава своята цифрова инфраструктура и технологична база, да укрепва собствената си отворена цифрова екосистема и да използва всички възможности на технологиите на утрешния ден, за да подобри своята конкурентоспособност, пише Коща.

Той добавя, че в присъствието на ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро. Предвижда се също Европейският съвет да обсъди как ЕС може да подкрепи осигуряването на достъпни жилища, включително за хората със средни доходи и по-младите поколения, предава БТА.