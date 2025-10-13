Граждански обекти са атакувани от руски дронове край Одеса, мъж е ранен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж пострада, атакувана бе гражданската инфраструктура в Одески район в резултат на нощната атака, съобщи областният управител

"Мъж на 60 години пострада, в резултат на нощната атака, който бе хоспитализиран. Отново бе атакувана гражданската инфраструктура в Одески район", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана и свалянето на дронове, при атаката са ударени граждански обекти, каза Кипер.

"Мащабен пожар е избухнал на площ над 5000 квадратни метра. Огънят се е разпространил в няколко склада, където са били съхранявани платове, дрехи и опаковъчни материали", информира областният управител.

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, предава БТА.