ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Босът на "Ботев" (Пд) съди за клевета Венци Стефан...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21490459 www.24chasa.bg

Турция иска международен съд за Нетаняху и "неговата чета разбойници"

2380
Нуман Куртулмуш; Снимка: Архив

Председателят на Меджлиса на Турция Нуман Куртулмуш заяви, че страната му ще настоява израелският премиер Бенямин Нетаняху и хората около него да бъдат отговарят за военни престъпления пред Международния наказателен съд, както и че международната общност трябва да положи усилия в тази посока. Коментарът на Куртулмуш дойде по време на речта му при откриването на Тристранна среща на председателите на парламентите на Турция, Азербайджан и Пакистан в Исламабад, която беше излъчена на живо в социалните мрежи, предава БТА.

„Това, което ни приляга като международна общност, е от една страна да положим усилия за справедлив и траен мир и да наблюдаваме този процес, а от друга – да продължим до край политическите и юридическите ни усилия Нетаняху и неговата чета с разбойници да получат наказание от международните наказателни съдилища", заяви Куртулмуш.

Като един от аргументите в тази посока председателят на Меджлиса посочи, това че значителна част от жертвите в Газа са жени и деца.

„Ако кажем: беше постигнат мир. Тази работа свърши! Това ще бъде вторият срам за човечеството", подчерта Куртулмуш.

Използвайки реториката, с която Турция описва войната в Газа, председателят на Меджлиса сравни извършеното в Газа с действията на Хитлер.

„Ционисткият режим няма да излезе чист от тази ситуация, измивайки си ръцете", заяви Куртулмуш.

Нуман Куртулмуш; Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници