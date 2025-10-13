Два пътнически влака се сблъскаха в Словакия, над 20 са ранени (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два високоскоростни влака се сблъскаха челно в Словакия в понеделник сутринта.

Към момента е известно за 20 ранени, двама от тях са в критично състояние, пише в. "Сън".

Тежката катастрофа е станала в 10 ч. сутринта местно време край селото Яблонов над Турнов в източна Словакия. Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA

Около 80 пътници са пътували в двата локомотива, които са се сблъскали до входа на тунел.

Шокиращи кадри от полицията, публикувани в социалните мрежи, показаха изкривени метални части и смачкани вагони, разпръснати по склона на хълма.

Един локомотив и един вагон са напълно дерайлирали, а парамедиците са оказвали помощ на ранените на място.

На мястото са изпратени два хеликоптера и няколко линейки. Вътрешният министър Матуш Шутай-Ешток потвърди за пострадалите, като уточни, че само двама са в тежко състояние, а останалите са по-леко пострадали.

Словашките железници обясниха, че катастрофата се е случила на място, където две линии се сливат в една.

"В момента приоритет е да бъдат спасени и евакуирани пътниците и служителите", се казва още в позиция на железниците.

Властите са започнали разследване, за да бъде установена причината за инцидента. Според вътрешния министър това е човешка грешка.

От силния удар предницата на единия локомотив е смазана, а другият е дерайлирал.