ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьовеши разследва трансгранична корупция при строе...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21490580 www.24chasa.bg

Два пътнически влака се сблъскаха в Словакия, над 20 са ранени (Видео, снимки)

2368
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA

Два високоскоростни влака се сблъскаха челно в Словакия в понеделник сутринта. 

Към момента е известно за 20 ранени, двама от тях са в критично състояние, пише в. "Сън". 

Тежката катастрофа е станала в 10 ч. сутринта местно време край селото Яблонов над Турнов в източна Словакия.

Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA

Около 80 пътници са пътували в двата локомотива, които са се сблъскали до входа на тунел. 

Шокиращи кадри от полицията, публикувани в социалните мрежи, показаха изкривени метални части и смачкани вагони, разпръснати по склона на хълма.

Един локомотив и един вагон са напълно дерайлирали, а парамедиците са оказвали помощ на ранените на място. 

На мястото са изпратени два хеликоптера и няколко линейки. Вътрешният министър Матуш Шутай-Ешток потвърди за пострадалите, като уточни, че само двама са в тежко състояние, а останалите са по-леко пострадали. 

Словашките железници обясниха, че катастрофата се е случила на място, където две линии се сливат в една. 

"В момента приоритет е да бъдат спасени и евакуирани пътниците и служителите", се казва още в позиция на железниците. 

Властите са започнали разследване, за да бъде установена причината за инцидента. Според вътрешния министър това е човешка грешка. 

От силния удар предницата на единия локомотив е смазана, а другият е дерайлирал. 

Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA
Влаковата катастрофа в Словакия СНИМКА: Фейсбук/Rasťo TRNKA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници