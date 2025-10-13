Продават на търг бронзова маска на Висоцки, оценена за над 100 000 евро

Посмъртна маска на поета, композитора и актьора Владимир Висоцки ще бъде продадена на 21 октомври на търг в Монако. Произведението е оценено между 100 000 и 120 000 евро, съобщава БТА.

Бронзовата маска е била собственост на неговата съпруга Марина Влади, а върху нея са изписани нейните инициали с червен лак. Лицето е изработено през 1980 г. и е първата от трите известни бронзови маски, отлети от гипсовата форма след смъртта на артиста. Оригиналната гипсова маска е създадена от съветския скулптор Юрий Василев, който по същото време прави и отливка на лявата ръка на Висоцки.

Легендарен творец на авторски песни, актьор в театъра и киното и символ на своето поколение, Висоцки работи в областта на музиката, поезията и пърформънса. Неговите песни засягат теми като живота, свободата и политиката и резонират из целия Съветски съюз. От 1964 г. той е водещ актьор в театъра за драма и комедия „Таганка" в Москва.

Марина Влади е френска актриса с руски произход и значима фигура в поствоенното европейско кино, известна с роли във филми като „Две или три неща, които знам за нея" (1976) на Жан-Люк Годар. Тя се запознава с Висоцки през 1967 г. и става третата му съпруга. Двамата се женят през 1970 г. и живеят във Франция и СССР. Влади остава муза и опора на Висоцки до смъртта му в Москва на 25 юли 1980 г., когато той е на 42 години.