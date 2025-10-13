ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьовеши разследва трансгранична корупция при строе...

Русия отрече за технически проблем с подводница, изплувала край Северна Франция

1420
Подводница Снимка: Пиксабей

Русия отхвърли информацията, че една от подводниците ѝ е имала технически проблеми, след като съдът изплува на повърхността край бреговете на Северна Франция, предаде Ройтерс.

Миналия четвъртък военноморското командване на НАТО публикува снимки, според които френска фрегата е наблюдавала руска подводница на повърхността край бреговете на Бретан.

„НАТО е готова да брани съюза с постоянна бдителност в Атлантическия океан", публикува командването в социалната мрежа „Екс", но без да назовава подводницата.

Каналът в „Телеграм" „ВЧК-ОГПУ", което публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че дизел-електрическата подводница „Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително течове на гориво.

Днес руските държавни медии публикуваха изявление от Руския черноморски флот, отхвърлящо твърденията, че „Новоросийск" е изплувала на повърхността заради извънредна ситуация. Според него съдът е извършвал планов преход, след като е изпълнил задачи в Средиземно море и е изплувал според правилата за навигация в Ламанша.

ТАСС съобщи, че съдът, който влиза на въоръжение през 2014 г., е част от група подводници, които пренасят крилати ракети „Калибър"

