Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Вижте първи кадри на освободените израелски заложници от „Хамас“ (Снимки)

снимка: РОЙТЕРС

Ликуващи тълпи посрещнаха със сълзи от радост автомобилите, превозващи току-що освободените от Израел палестински затворници, след като последните живи израелски заложници в ивицата Газа бяха освободени, предаде Франс преси и БТА.

Стотици души приветстваха освободените затворници по силата на сключеното примирие с участието на САЩ, което предвижда освобождаването срещу израелски заложници на 250 души, "задържани по съображения за сигурност" от Израел. Сред задържаните има и множество осъдени за убийствени антиизраелски атентати, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г. 

