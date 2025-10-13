Макрон: "Нобел" за Филип Агион е признание, че френската мисъл продължава да осветява света

Президентът на Франция Еманюел Макрон приветства Филип Агион, определяйки го като "френска гордост" и "световно вдъхновение" след придържането на Нобеловата награда за икономика (Наградата за икономически науки), предаде Франс прес и БТА.

"Браво на Филип Агион, носител на Наградата (за икономически науки), отпусната от Шведската централна банка (Риксбанк) в памет на Алфред Нобел. Чрез своята визия за растеж чрез иновации той хвърля светлина върху бъдещето и доказва, че френската мисъл продължава да осветява света. Френска гордост, световно вдъхновение", написа Макрон в социалната мрежа "Екс" (X) за Агион, който беше един от неговите икономически съветници.

По-рано днес Шведската централна банка отличи Филип Агион, който си подели наградатас с канадеца Питър Хауит, чиито разработки са "за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение". Освен тях Йоел Мокир бe отличен за разработката си на тема "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък".