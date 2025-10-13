Катастрофа с бус с мигранти в Австрия, трафикантът е бягал от полицията

Трафикант бе задържан в Австрия заедно с 10 ранени мигранти след пътнотранспортно произшествие край австрийското село Андау, предаде австрийската агенция АПА.

Унгарската полиция е преследвала шофьора през границата, след което той се е блъснал в сграда и е останал заклещен в автомобила. Сред ранените мигранти има две малки момичета, съобщи полицията от провинция Бургенланд.

Полицейските служители са искали да спрат буса още в Унгария, но трафикантът е избягал, загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в селскостопанска постройка. В автомобила са се намирали десет бежанци – мъже и жени от Турция и Афганистан, сред които две момичета на възраст 7 и 10 години. Всички те са били ранени и са били откарани от линейките в болници във Виена, както и в болницата в Айзенщат.

Тежко раненият трафикант е бил изваден от автомобила от пожарната и е бил транспортиран с хеликоптер до болница във Виена. Той е бил арестуван и се намира под полицейско наблюдение в болницата. Разследването все още продължава, съобщиха от полицията, съобщава БТА.