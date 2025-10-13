Словенският премиер: Свидетели сме на революция във воденето на война

Ние сме свидетели на революция във воденето на война, която влияе и на сигурността ни. За укрепването на отбраната трябва отново да помислим как подхождаме към използването на разходите за отбрана, каза днес словенският премиер Роберт Голоб на годишната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, която се провежда в Любляна, предаде РТВ Сло.

"Свидетели сме на революция във воденето на война, която влияе и на сигурността ни. Повечето ни настоящи възможности са висококачествени, но ограничени. Затова трябва да преосмислим не само това как се борим, но и това как подхождаме към планирането и разходите за отбрана", посочи Голоб, като подчерта важността на професионалното и ефективно посрещане на предизвикателствата, които представляват евтините и масово произвеждани самолети, съобщи БТА.

Като вложение в колективната сигурност на Алианса той определи по-нататъшната подкрепа за Украйна в борбата ѝ с руската агресия. Той спомена още сфери, в които според него в бъдеще може да се стигне до напрежение, като тероризма и миграцията; космоса, тъй като "нашите комуникации са изложени на значителен риск"; и европейската и евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани.

"Наша основна грижа трябва да бъде запазването на мира и стабилността. Още по-важно е да се стремим към общата си цел - всички тези държави (на Западните Балкани) възможно най-скоро да се присъединят към нас", подчерта Голоб и допълни, че НАТО и ЕС трябва да правят повече за Западните Балкани.

На сесията онлайн се включи и украинският президент Володимир Зеленски, като той призова за набавяне на системи за противовъздушна отбрана и ракети за Украйна.

"За да прикрие провалите си по земя, Русия започна нова серия на въздушен терор срещу Украйна, срещу градовете и гражданската ни инфраструктура. Главната им цел е енергийната ни система. Всеки ден и всяка нощ руски ракети и самолети поразяват електроцентрали или електропреносни системи", посочи той.

Зеленски подчерта, че Словения подкрепя Украйна от самото начало на руската агресия и Киев оценява това.