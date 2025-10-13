ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21491658 www.24chasa.bg

Лавров: Планът на Тръмп за мир в Близкия изток не е достатъчно ясен

1560
Сергей Лавров СНИМКА: twitter/@mfa_russia

Руският министър на външните работи Сергей Лавров каза днес, че планът на американския президент Доналд Тръмп за спиране на конфликта между израелци и палестинци в Газа не е достатъчно конкретен по отношение на палестинската държавност, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

"Забелязахме, че мирният план на Тръмп засяга само ивицата Газа. Споменава се държавността, но в доста общ план", каза Лавров пред репортери от арабски страни. 

"Важно е да изясним тези въпроси, включително да изясним какво ще се случи на Западния бряг", каза той. 

Това е най-категоричното изявление на Русия до момента по отношение на плана на Тръмп, отбелязва Ройтерс. Според Русия той не е достатъчно подробен и всеобхватен, въпреки че Лавров каза още, че Русия се надява всички споразумения, сключени между Израел и "Хамас" съгласно плана, да бъдат приложени на практика. 

Президентът Владимир Путин каза миналата седмица, че Русия е готова да подпомогне мирните усилия чрез контактите си със страните в региона.

Сергей Лавров СНИМКА: twitter/@mfa_russia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници