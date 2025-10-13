Канадският премиер: "Хамас" трябва да се разоръжи и да не играе никаква роля в бъдещото управление

Канадският премиер Марк Карни заяви, че днешното освобождаване на заложниците в Газа трябва да бъде повратна точка към траен мир, като призова всички участници в конфликта да спазват условията на споразумението за прекратяване на огъня, информира Ройтерс, цитирани от БТА.

"Призоваваме всички участници да продължат да спазват условията на споразумението за прекратяване на огъня, включително да продължи изтеглянето на израелските войски и да позволят без забавяне продължителна хуманитарна помощ в Газа", заяви той в изявление.

"Освобождаването на заложниците трябва да бъде повратна точка към траен мир“, добави той, като заяви, че войнствената групировка "Хамас" трябва да се разоръжи и да не играе никаква роля в бъдещото управление на демилитаризирана палестинска държава.