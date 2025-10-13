Премиерът на Молдова се отказва от нов мандат

Министър-председателят на Молдова Дорин Речан ще приключи работата си на поста след изтичане на настоящия мандат, заяви днес самият той по време на пресконференция. Премиерът посочи, че за него е било чест ПП "Действие и солидарност" да му възложи отговорността да ръководи правителството и през следващия период, но, както подчерта той, решението му да се оттегли от тази позиция е лично и предварително обмислено, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Премиерът благодари на екипа си за доброто сътрудничество по време на сложен за страната период, цитирани от БТА.

"Изпълнихме дълга си заедно с президента Мая Санду, с депутатите от "Действие и солидарност" и с членовете ѝ, с които започнахме важни за страната проекти, като днес сме извънредно близо до стратегическата си цел да станем страна член на Европейския съюз. Благодаря на "Действие и солидарност" за доверието и за мандата да водя правителството на Молдова в този сложен период. Работих с професионални, отдадени, достойни и смели хора", подчерта Речан.

Премиерът посочи, че преди десет години ПП "Действие и солидарност", водена от Мая Санду "се впусна в борба за истинските демокрация и независимост на Молдова".

"С много препятствия и грешки, изправена пред дилеми и невероятни предизвикателства, ПП "Действие и солидарност" изпълняваше заслужаващите си ангажименти и днес говорим за Молдова, отървала се от олигарси, изчистила правосъдната си система, укрепила държавните си институции, работеща да стане член на ЕС и която прилага решения за ръст на икономиката. Благодаря на държавните институции, които при много трудни условия и под натиска на времето се научиха бързо и избраха да защитават интересите на страната и в най-предизвикателните за Молдова моменти. Макар и много от нашите усилия да останаха невидими, позицията на страната ни днес се дължи на всеки обществен служител, на всеки полицай, прокурор, съдия, на всеки държавен служител, избрал да изпълнява задълженията си честно и отдадено. Доказахме, че може да изградим силна и наистина независима държава", заяви премиерът.

Речан отбеляза, че решението му да прекрати службата си като премиер е лично.

"Налице са много обществени дискусии и имаме задължението да внесем яснота и предсказуемост в това отношение. За мен беше чест доверието на "Действие и солидарност" и намерението на партията да ме натовари с отговорността на премиерския пост и през следващия политически цикъл, но моето лично решение е различно. Преди две и половина години от мен беше поискано изпълнението на много ясна задача – да осигуря сигурност и конституционен ред. Нямах намерение да остана в политиката, затова и мандатът ми приключва с изтичането на този на настоящото правителство. В същото време страната се придвижва към нов стадий на развитието си. По време на настоящия правителствен мандат ние успяхме заедно да направим необходимото Молдова да бъде сред силните страни на света. Сега е необходимо новото правителство да се заеме с икономическия ръст и развитието", заяви Речан.

Също така премиерът заяви, че ще се откаже и от мандата си на депутат.

"Дойдох от частния сектор с много ясен мандат по време, когато имаше много опасности пред Молдова по отношение на сигурността, поради това, че сме близо до войната и с много предизвикателства по отношение на правосъдната реформа и осигуряването на справедливостта на вота. Това беше призив от "Действие и солидарност" и президента Санду през тези две години и половина да засиля институциите на Молдова. Сега имаме нов парламент, ново проевропейско мнозинство на "Действие и солидарност" и е необходимо да преминем на нов стадий. Няма да продължа в обществения или политически живот. Подавам веднага оставка като депутат след гласуването на новото правителство. След това ще продължа професионалния си път, който изоставих преди няколко години. Все пак няма да се поколебая да помогна на екипа. Благодаря ви за доверието", подчерта Дорин Речан.

Във връзка с решението на премиера Речан председателят на "Действие и солидарност" Игор Гросу заяви, че партията вече има кандидат за премиерския пост. Името му обаче ще бъде съобщено след официални консултации с президента Мая Санду.