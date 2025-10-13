Кремъл: Изстрелването на ракети "Томахок" от Украйна, може да има лош край

Изстрелването на ракети "Томахок" от Украйна ще изисква участието на американски специалисти, поради което евентуалната доставка на тези ракети на Киев и употребата им може да има лош край, заяви на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, предаде ТАСС, цитирани от БТА.

"Действително, работата с толкова сложни ракети така или иначе ще изисква участието на американски специалисти в процеса. Това е очевиден факт. За това се говори и в съобщението на Медведев", каза говорителят на Кремъл, отговаряйки на молбата да уточни публикацията на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, че доставките на такова оръжие могат да “завършат зле" за всички.

Според Песков всеки, който има елементарни познания по въпроса, си дава сметка за това.

Медведев написа в социалните мрежи, че евентуалната доставка на тези ракети на Киев може да завърши зле за всички. Той подчерта, че е невъзможно да се различи по време на полет способна да носи ядрена бойна глава версия на "Томахок" от такава с конвенционален боен заряд. Медведев подчерта, че "изстрелването им ще бъде осъществено не от бандеровците в Киев, а именно от САЩ“.

Няма конкретни договорености за телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, но той може да бъде организиран бързо, каза още Песков.

"Действително, съдейки по изявленията на Тръмп, той спомена такава възможност (за провеждане на телефонен разговор с Путин). Засега няма конкретни договорености за телефонен разговор. Веднага щом такива се появят, разговорът ще се състои. Има всички възможности за много бърза организация на такъв разговор", каза говорителят на Кремъл.

През нощта Тръмп заяви, че преди да вземе окончателно решение за доставка на ракети "Томахок" на Киев, най-вероятно трябва да обсъди това с Путин.