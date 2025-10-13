Генералният секретар на НАТО се подигра на счупената руска подводница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на Русия заради "трудностите при придвижване" на една от нейните подводници, докато руските власти отричат, че тя е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Руският Черноморски флот заяви, че дизеловата подводница "Новороссийск" е изплувала край Франция, за да спази правилата за навигация в Ламанша, и отхвърли съобщенията, че е претърпяла сериозна неизправност.

Но нидерландските власти заявиха през уикенда, че подводницата е била теглена на буксир в Северно море.

Рюте, в реч в Словения, заяви, че подводницата е "счупена”.

"Сега на практика почти не остана руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има само една самотна и повредена руска подводница, която се прибира от патрул", каза той. "Каква промяна в сравнение със сюжета на романа на Том Кланси от 1984 г. "На лов за Червения октомври". Днес нещата изглеждат по-скоро като търсене на най-близкия механик."

Каналът в "Телеграм" "ВЧК-ОГПУ", който публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че подводницата "Новоросийск" е имала сериозни технически проблеми, включително теч на гориво в трюма, което повишава риска от експлозия.

Руският Черноморски флот днес съобщи, че "Новоросийск" е извършвала "планиран преход" след завършване на задачите си в Средиземно море.

ТАСС съобщи, че "Новоросийск", която е влязла в експлоатация през 2014 г., е част от група подводници, които носят крилати ракети "Калибър".