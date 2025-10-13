Организират поклонение в наша църква за българката, убита в Калифорния

Поклонението пред тленните останки на българката, убита в Калифорния, ще е на 19 октомври в църквата "Св. Св. Кирил и Методий" в Мартинез (Сан Франциско, Калифорния) около 11:45 - 12:00 РТ ч.м.вр. Това съобщава във фейсбук Евгени Веселинов.

Този уикенд българинът Венко Господинов бе арестуван в Калифорния по обвинение в убийството на бившата си съпруга. Според местните власти той е задържан, след като полицията в Сан Хосе получила сигнал за открито тяло на жена. Подател на сигнала е бил синът на жертвата, идентифицирана по съдебни документи като Роси Господинова – също българка и вече разведена с Венко. По тялото ѝ са открити множество следи от насилие. Близки на семейството разказват, че назад във времето е имало случаи на домашно насилие в дома на Венко и Роси. Двамата имат две деца.

Ето какво гласи цялата публикация на Веселинов:

Загубихме Роси - панихида в неделя 19 октомври 2025 в Църква "Св. Св. Кирил и Методий" в Мартинез (Сан Франциско, Калифорния) ще бъде отслужена от Отец Стефан и монах Климент, след като приключат редовната служба, около 11:45 - 12:00 РТ ч.м.вр.

Росица Господинова е родена във Варна на 19 август 1967 г. и почина на 5 октомври 2025 г. в Сан Хосе, Калифорния. Възпитаник на френската гимназия IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" в родния град. През 1991 г. завършва инженерство в Теническия университет там. В САЩ се обучава в два колежа. 1ят Mission College взема диплома за бакалавър по бизнес, мениджмънт и маркетинг (CRM). 2ят Футхил в Лос Алтос Хилс, придобива сертификат за тревъл агент и през 2021 г. основава своя агенция "Rossie Travel" affiliate with Archer Travel Group (s.1952), за да продължи 5-годишният си опит, натрупан във Варненската "Интерсофт" (Intersoft, 2000-2005). От 2016 г. едновременно работи и като професионален счетоводител (GAAP) към Unity Care Group LLC в района на Сан Франциско Бей. Доброволец и подпомага American Cancer Society, Marching Band на училището Homestead и Salvation Army (Sunnyvale).

Роси беше прекрасен човек и приятел, и един от най-активните ми последователи и на BULGARICA във ФБ. Именно там на нейния профил тъжната новина беше потвърдена от множество българи в района на Сан Франциско. И също така от нейни съседи, които на 10 октомври вече почетоха паметта й.

По сигурна информация на наши сънародници се очаква на място да пристигне от България сестрата на Роси.

Вече е организирана сметка за дарение на нейно име (Rossie Gospodinova) в помощ на децата й, и за погребението, където ние успешно го направихме, и вие може да помогнете. Остават малка сума, и всеки долар е от значение:

https://gofund.me/4adc8b193

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА

В неделя, 5 октомври 2025 г., приблизително в 2:49 ч. сутринта, служители на полицейското управление на Сан Хосе са отишли ​​на място в жилище на блок 900 на Уейнрайт Драйв по получен сигнал за подозрително обстоятелство, съобщиха на 6 октомври от прес центъра на полицията на Сан Хосе.

Обаждането идва от пълнолетния син на жертвата, който съобщил на полицията, че е намерил майка си мъртва. Служителите са пристигнали на място и са открили жертвата в жилището, която очевидно е била мъртва и е показвала признаци на насилие.

Детективи от отдел „Убийства" реагират на мястото на произшествието и бързо идентифицират Венко Господинов (60г.) като основен заподозрян.

Детективите разбират, че заподозреният Господинов може да е в района на Капитола и уведомяват местните служби. Служители от Калифорнийския пътен патрул го откриват точнп там, малко след това и го задържат без инциденти. Впоследствие той е прехвърлен под охраната на SJPD и транспортиран обратно до град Сан Хосе, където е арестуван в главния затвор на окръг Санта Клара за убийство.

Мотивът и обстоятелствата около събитието все още се разследват.

Този инцидент се разследва като 22-то убийство в града през 2025 г.

Всеки, който има информация, може да се свърже с детектив сержант Варела №3638 или детектив Монтоя №3644 от отдела за убийства на полицейското управление на Сан Хосе чрез имейл: [email protected] и/или [email protected] или на телефон 408-277-5283.