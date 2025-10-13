ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинска делегация заминава за САЩ, за да преговаря за военната помощ

Юлия Свириденко. Снимка: Туитър

Украинска делегация, начело с министър-председателя на страната Юлия Свириденко отпътува днес за САЩ, където ще се проведат преговори, касаещи доставките на допълнителни системи за противовъздушна отбрана във войната срещу Русия, предаде Укринформ и БТА. 

"Седмицата ще бъде натоварена, предстои ни много работа", заяви ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак.

Ще бъде обсъдена и устойчивостта на украинската енергийна инфраструктура, която търпи тежки атаки от страна на Москва през последните дни, с оглед наближаването на зимата, уточни Ермак.

"Крайната цел остава непроменена: траен и справедлив мир за Украйна, като се принуди Русия да прекрати войната", добави Ермак.

Юлия Свириденко и Андрий Ермак посетиха САЩ в края на август тази година, като ключови теми от разговорите са били гаранциите за сигурност за Украйна и засилването на санкциите срещу Русия, напомни Укринформ.

