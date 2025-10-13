Очаква се "Хамас" да предаде само четири от 28-те тела на загинали заложници

Очаква се днес "Хамас" да предаде четири от общо 28-те тела на загинали заложници, държани в ивицата Газа, съобщи израелската гражданска организация "Форум на семействата на заложниците и изчезналите лица", цитирана от ДПА и БТА.

Информацията все още не е потвърдена нито от израелските власти, нито от представители на "Хамас". Въпреки това израелската армия заяви, че не очаква всички тела да бъдат предадени днес, въпреки че това е било изрично договорено в споразумението между Израел и "Хамас".

"Семействата на заложниците бяха шокирани и дълбоко разочаровани, след като научиха, че днес ще бъдат върнати само четири от телата на 28-те загинали заложници, държани от групировката", се посочва в изявление на форума в "Екс".

"Това представлява грубо нарушение на споразумението от страна на "Хамас". Очакваме израелското правителство и посредниците да предприемат незабавни действия, за да поправят тази сериозна несправедливост", се добавя още в изявлението.

"Няма да изоставим нито един заложник", подчертаха семействата. "Посредниците трябва да гарантират спазването на условията по договора и да осигурят последствия за "Хамас" за това нарушение."