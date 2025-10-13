Шефът на германското разузнаване: Има опасност от руска атака срещу НАТО в близко бъдеще

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, заяви днес началникът на германската разузнавателна служба пред депутати, предаде ДПА и БТА.

"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", заяви Мартин Йегер, ръководител на Федералната разузнавателна служба.

Границите между мира и войната стават все по-размити, каза той.

"В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има леден мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", добави той.

Изказванията в Бундестага са направени след седмици на напрежение по източния фланг на НАТО заради няколко нарушения на въздушното пространство на алианса от страна на Русия.

Германия е изправена пред предизвикателства също заради поредицата от дронове, забелязани над ключова инфраструктура, включително летището в Мюнхен. До голяма степен дроновете се свързват с Русия, въпреки че Москва отрича да има нещо общо.

Министърът на отбраната Борис Писториус предупреди няколко пъти в последните седмици, че Русия би могла да е в позиция за отправяне на удар срещу територията на НАТО до 2029 г.

Йегер говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби.

Той заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото.

"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви началникът на разузнаването. Целта на Москва е да направи Европа, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, добави той.