Двама работници загинаха при ремонт на сградата на затвор в Хърватия

Двама работници загинаха днес по време на ремонтни дейности по сградата на затвора в Биеловар, Централна Хърватия, съобщават хърватските медии, позовавайки се на местната полиция, съобщи БТА.

Инцидентът е станал тази сутрин при реконструкцията на таванското помещение на сградата на затвора в Биеловар, уточнява хърватската държавна телевизия НРТ.

Двамата работници на компанията Хидрорегулация - 59-годишен хърватин и 42-годишен индиец, са починали при срутването на фронтона на сградата.

Медицинско лице от затвора заедно със служители на съдебната полиция веднага са се опитали да окажат помощ на пострадалите.

На мястото на инцидента е пристигнала спешна медицинска помощ, но за съжаление лекарите са установили, че работниците вече са мъртви.

Води се разследване по случая.