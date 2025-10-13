Вучич: Няма да има петролна криза въпреки американските санкции срещу сръбската НИС

Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес с председателя на Съвета на директорите на „Газпромнефт“ Александър Дюков и обяви, че в Сърбия няма да има недостиг на петрол, става ясно от публикация на Вучич в Инстаграм.

"Току що приключихме важен разговор с делегацията относно НИС (петролната компания на Сърбия) и съм доволен от откритостта, конструктивността и честността в разговора, който водихме. Не е лесен момент и не е малка тежестта пред нас, а това, което мога да кажа на гражданите на Сърбия, е, че няма да има недостиг на петрол и петролни деривати, нито каквато и да е голяма енергийна криза в Сърбия“, написа Вучич в публикацията.

„Нашите руски приятели разбраха нашето послание. Разбрахме какви са техните интереси. Ще направим всичко, което е в най-добре за стратегическия интерес на Република Сърбия", каза още Вучич и призова гражданите да бъдат спокойни, защото държавата се бори за тях.

Вучич не посочи как страната ще се снабдява с нефт в условията на наложените американски санкции на НИС, която е с руска мажоритарна собственост.

Миналата събота сръбският президент каза пред частната телевизия "Информер", че ще представи на руската страна „нови идеи“ във връзка със санкциите срещу НИС.

Санкциите, които бяха наложени през януари, влязоха в сила на 9 октомври след като 8 пъти бяха отлагани, последно - до 8 октомври.

НИС е единствената компания в Сърбия за проучване, добив и рафиниране на петрол и газ. Държавата притежава 29,9 процента от акциите, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка.