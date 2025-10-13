ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти заловиха 105 кг марихуана на границата с България

1988
Марихуана СНИМКА: Pixabay

Турските митнически власти на ГКПП Лесово/Хамзабейли на българо-турската граница са заловили 105,2 килограма марихуана, скрита в ремаркето на тежкотоварен камион, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление от турското министерство на икономиката.

Според официалното изявление на Министерството камионът е бил спрян за допълнителна проверка със специално обучено куче, при която в ремаркето му са открити 97 пакета с марихуана, скрити сред различни стоки, съобщи БТА.

След изземането на нелегалния товар на граничния пункт, властите са задържали водача на превозното средство и са извършили допълнителна операция, в рамките на която са задържани още три лица, за които се смята, че е трябвало да получат наркотиците, става ясно още от изявлението. При задържането на заподозрените е иззета и сума от около 35 000 евро.

