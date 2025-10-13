Нова система за граничен контрол в Хърватия заменя печатите в паспортите

От вчера, 12 октомври, Хърватия въведе нова система за граничен контрол за гражданите от страни извън Шенгенското пространство. Системата за вход и изход в Европейския съюз (EES) регистрира дигитално влизането и излизането на граждани на трети страни и замества предишното ръчно подпечатване на паспортите. Освен това EES регистрира електронно времето и мястото на влизане и излизане от страната, изчислява разрешения престой и събира биометрични данни – снимка на лицето и отпечатъци от пръстите. На деца до 12-годишна възраст не се снемат отпечатъци.

Днес хърватката национална телевизия ХРТ информира за първите резултати от въвеждането на новата система за граничен контрол. На граничния пункт със Сърбия Баяково системата работи ограничено, но няма сериозни проблеми. Местната гранична полиция има правомощия временно да спре системата, ако се образуват големи колони и задръствания, за да се осигури безпроблемно протичане на трафика.

Системата EES е разработвана почти десетилетие и внедряването ѝ е отлагано няколко пъти. За разлика от някои по-малки страни като Естония и Люксембург, които са започнали да я внедряват 24 часа в денонощието, Хърватия ще я въвежда постепенно, започвайки с няколко часа на ден, с постепенно удължаване на времето до месец април следващата година, когато тя би трябвало да бъде внедрена напълно.

Пред репортер на Хърватската телевизия началникът на граничния сектор на полицейското управление на Сплитско-далматинска област Младен Бужанчич потвърди, че внедряването на новата система EES е започнало на 12 гранични пункта под тяхната юрисдикция, както и на общо 77 пункта в Хърватия. В първите часове на работа на системата полицията е регистрирала над 4000 биометрични файла в цяла Хърватия, от които около 300 в полицейското управление на Сплитско-далматинската област.

На летищата са въведени специални биометрични пунктове, на които пътниците от трети страни трябва отблизо да сканират документа си за пътуване, да оставят пръстов отпечатък и да сканират лицето си, след което да преминат през полицейския граничен контрол.

Летище „Франьо Туджман” в Загреб е инсталирало 10 биометрични скенера, а най-голямото натоварване се очаква през туристическия сезон. Този допълнителен скрининг може да повлияе особено на трафика на крайбрежните летища, като Сплит и Дубровник, които имат голям брой пътници от Австралия, САЩ и Обединеното кралство, отбелязва медията.