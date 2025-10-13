ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският външен министър: България и Румъния са...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21492973 www.24chasa.bg

Мерц призова САЩ да се ангажират с войната в Украйна

952
Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ да поемат траен ангажимент за решаването на войната в Украйна, изразявайки надежда, че президентът Доналд Тръмп ще упражни същото влияние, както в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Говорейки в Шарм ел Шейх преди срещата на върха с Тръмп и други световни лидери за укрепване на примирието в Газа, Мерц заяви, че срещата в Египет показва, че краят на войната е възможен, ако международната общност се обедини.

Германският канцлер заяви също, че освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас", бележи началото на "оздравителен процес и е стъпка към мира в Близкия изток", съобщи Франс прес.

"Две години на страх, болка и надежда са зад гърба им. Днес семействата най-накрая могат да се съберат с близките си", написа Мерц в социалната мрежа "Екс".

"Убитите заложници също трябва да бъдат върнати у дома, за да могат семействата им да се сбогуват с тях достойно", добави германският лидер.

 

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници