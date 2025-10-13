ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският външен министър: България и Румъния са...

Еврокомисар призова за мерки срещу насилието над обществени личности

Николай Желязков, БТА

Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт. СНИМКА: Фейсбук

Демокрацията ще стане по-малко представителна, ако не се вземат мерки срещу насилието над политици и обществени личности, заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт след заседание на европейските правосъдни министри в Люксембург.

Загрижен съм по този въпрос, каза той. Например жените особено често стават жертва на тормоз – ако не предприемем мерки, ще останат по-малко жени, младежи и представители на малцинствата в политиката, добави еврокомисарят.

По неговите думи днес министрите са обсъдили проявите на политическо насилие и са се обединили около мнението, че обществените личности трябва да имат повишено търпение към критика. Въпросът е в преките заплахи и физическото насилие, в ЕС имаше подобни случаи, отбеляза Макграт.

Според него има опасност насаждането на омраза онлайн да напусне пределите на интернет и да даде повод за насилствени действия. Това би било напълно неприемливо, нападенията срещу обществени личности е посегателство срещу демокрацията, нападенията срещу когото и да било са неприемливи, обобщи еврокомисарят.

