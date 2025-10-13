ЕП предлага безплатен ръчен багаж и обезщетения при закъснял или отменен полет

Европейският парламент съобщи, че днес е одобрена позицията на институцията за предстоящите преговори по промените в правилата за пътуващите със самолет в ЕС. Евродепутатите ще настояват за запазване на правото на обезщетение при отменен или закъснял полет, както и за безплатен ръчен багаж.

Предвижда се те да подкрепят възможността за пренасяне без такса на багаж в салона на самолета (малка чанта или раница), който се събира под пътническата седалка, както и още един багаж със сбор от размерите по височина, ширина и дълбочина от общо 100 сантиметра и тегло до 7 килограма. Според евродепутатите трябва пътниците да бъдат обезщетявани след третия час на закъснение на техния полет, независимо от разстоянието на полета. Те очакват обезщетенията да бъдат от 300 до 600 евро и да бъдат изплащани незабавно, ако пътник получи отказ да бъде качен на борда. Евродепутатите искат процедурата за обезщетение да се води с помощта на уеднаквени формуляри, попълнени автоматично и предварително от авиокомпаниите, изпратени на пътниците до 48 часа след настъпване на събитието.

Отчита се, че Съветът на ЕС предлага обезщетения да се дължат, ако полетът закъснее до четири или шест часа. Според евродепутатите списъкът с причини, при които не се дължи обезщетение, трябва да бъде кратък, като включва природни бедствия, война, лошо време или непредвидени трудови спорове (с изключение на стачки на служителите на авиокомпаниите).

Зад всяко закъснение или отмяна на полет стоят истински хора, пропуснати рождени дни, погребения, сватби и интервюта за работа, отбелязва докладчикът на ЕП Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП), цитиран в съобщението. Справедливият баланс между защитата на пътниците и конкурентната авиационна индустрия остава от съществено значение, но никога за сметка на правата на гражданите, добавя той.

Очаква се преговорите между институциите на ЕС да започнат тази седмица. Преговарящите ще имат три месеца, за да постигнат споразумение, с възможност за допълнително едномесечно удължаване.