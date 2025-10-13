Тръмп пристигна в египетския курорт Шарм ел Шейх за срещата на върха за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Египет, където ще съпредседателства срещата на върха за Газа, предаде Франс прес и БТА.

По-рано американският президент посети Израел, където обяви "край на дългия кошмар" за израелците и палестинците. Посещението на Тръмп в Израел и Египет съвпада с освобождаването на последните 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас" в Газа над две години.

Американският президент, който стои в основата на плана за установяване на примирие в ивицата Газа и предвижда окончателно прекратяване на двегодишната война в палестинските територии, притигна в египетския курорт Шарм ел Шейх с близо три часа закъснение.

В Шарм ел Шейх Тръмп ще ръководи заедно с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси срещата на върха за Газа, в рамките на която страните посредници трябва да подпишат документ, гарантиращ прилагането на примирието между Израел и "Хамас".

В египетския курорт пристигат редица световни лидери, включително и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Израел и "Хамас" нямат свои представители на срещата.