Унгарският еврокомисар отрече обвиненията, че Будапеща шпионира европейските институции

Оливер Вархей КАДЪР: Екс/@OliverVarhelyi

Унгарският еврокомисар Оливер Вархей отрече всякакво участие в предполагаема шпионска афера, на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи говорителка на Европейската комисия, цитирана от ДПА и БТА. 

Фон дер Лайен се е срещнала с Вархей вчера и го е попитала дали е запознат с опити на унгарските разузнавателни служби да вербуват служители на Европейската комисия, каза говорителката пред журналисти в Брюксел. Вархей, който заема поста еврокомисар по здравеопазването и хуманното отношение към животните, отговори, че не знае нищо за подобни действия.

Според съобщения на германското списание „Шпигел“ (Spiegel), белгийския ежедневник „Тейд“ (Tijd) и унгарската разследваща медия Direkt36, правителството в Будапеща, ръководено от премиера Виктор Орбан, е внедрило агенти на тайните служби в институциите на ЕС.

Между 2015 и 2017 г. трима шпиони са се опитали да вербуват служители на Европейската комисия или да получат информация от тях. Твърди се, че един от тях е работил под прикритие като дипломат от екипа на Вархей, тогава постоянен представител на Будапеща в ЕС. 

Миналата седмица Комисията обяви, че приема твърденията много сериозно и ще сформира екип, който да разследва случая.

Оливер Вархей КАДЪР: Екс/@OliverVarhelyi

