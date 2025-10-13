"Хамас" разкри имената на заложниците, чиито тленни останки смята да върне на Израел

Бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на палестинската групировка "Хамас", оповестиха имената на четирима заложници, чиито тленни останки смятат да предадат на Израел, предаде Франс прес и БТА.

"Бригадите "Ал Касам" ще предадат днес на 13 октомври 2025 г. телата на ционистките затворници, чиито имена ще съобщим", заяви "Хамас", като обяви имената на загиналите заложници.

"Семействата на заложниците бяха шокирани и ужасени да научат, че само четири трупа на заложници от взетите 28 в плен на "Хамас" в ивицата Газа ще бъдат върнати днес", обяви днес Форумът на семействата, главната израелска организация, бореща се за освобождаването на заложниците.

Същевременно, въоръжените сили на Израел заявиха, че Червеният кръст е на път към място в южната част на Газа, където ще получи няколко ковчега с тленни останки на заложници.

Ден по-рано израелските власти обявиха, че не очакват телата на всички загинали заложници да бъдат върнати днес. В този случай, „международна организация“, предвидена в американския план, ще помогне за намиране на тяхното местоположение.

В тази връзка, израелският министър на отбраната Израел Кац посочи в публикация в социалната мрежа "Екс", че предаването на четиримата загинали заложници "нарушава приетите договорености, и че всяко забавяне или умишлено неспазване ще се смята за грубо нарушение на мирното споразумение, на което ще бъде даден съответния отговор."

Според споразумението, 72 часа след изтеглянето на израелските въоръжени сили от Газа всички 48 заложници трябва да бъдат предадени – както двадесетте, които са все още живи, така и двадесет и осемте, които са загинали. "Хамас" посочи, че намирането на телата на заложниците може да отнеме по-дълго време, имайки предвид че не се знае къде са били погребани всички загинали.