Изгониха двама израелски депутати по време на речта на Тръмп в Кнесета

Речта на американския президент Доналд Тръмп пред израелските депутати в Йерусалим беше прекъсната за кратко от изгонването на двама леви депутати, отправили призив за признаване на палестинската държава. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Тръмп отбеляза: "Е, това беше ефективно!", след като квесторите в израелския парламент бързо изведоха от залата двамата законотворци – Офер Касиф и Айман Одех. Преди да бъдат изгонени, те развяваха хартиени листове с надпис "Признайте Палестина", изписано на английски език.

Офер Касиф качи снимка в социалната мрежа "Екс" на плаката, който по думите му е "показал на Тръмп в Кнесета".

"Истински справедлив мир, който ще спаси двата народа на тази земя от агония, може да бъде постигнат само с пълното прекратяване на окупацията и всеобщото признаване на палестинска държава редом с Израел", добави Касиф – един от малкото еврейски депутати в парламента, които в момента открито се застъпват за решението с две държави.

"Изгониха ме от Кнесета само защото изразих едно просто искане, по което цялата международна общност е съгласна – необходимостта от признаване на палестинска държава", написа Айман Одех в "Екс", публикувайки и видео от инцидента.

Айман Одех е израелец от палестински произход и е лидер на арабската партия "Хадаш", към която принадлежи и Офер Касиф.