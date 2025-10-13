Кошмарът свърши: Тръмп сложи точка на войната в Газа (Обзор)

Републиканецът поиска пред Кнесета помилване на Нетаняху

Дългият и болезнен кошмар за Израел най-накрая приключи. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред израелския парламент (Кнесет) в понеделник след прекратяването на огъня между Израел и “Хамас” в Газа, съобщи Би Би Си.

Това е първото подобно обръщение на американски президент от 2008 г. При това в деня, в който последните 20 живи заложници бяха освободени от “Хамас”.

“Най-накрая, не само за израелците, но и за палестинците, дългият и мъчителен кошмар приключи”, каза Тръмп и добави, че постигането на споразумението е било “може би най-предизвикателният пробив някога”.

Сред освободените беше и 22-годишният израелско-български войник Матан Ангрест. Израелското посолство в София изрази “дълбоко облекчение” и благодари на всички български институции и дипломати, които работиха за връщането му у дома. Младият танкист беше тежко ранен и отвлечен край Нахал Оз на 7 октомври 2023 г., след като командирът му бива убит. Месеци наред майка му Анат се бореше за информация, а според разкази на други заложници синът ѝ е бил измъчван, защото е войник.

“Няма начин да се опише такъв момент, той е несравним с нищо друго. Чаках този момент две години. Когато той беше там, сякаш не можех да дишам. Това е чувството. Сега мога да започна да дишам отново”, каза 54-годишната Ринат Израеле. 24-годишният ѝ син е един от най-близките приятели на Евиатар Давид, който бе заловен от “Хамас” при атаката от 7 октомври 2023 г.

Десетки хиляди се тълпяха в Тел Авив, за да станат свидетели на момент, за който мнозина се страхуваха, че може никога да не настъпи - завръщането у дома на останалите живи заложници. На всеки няколко минути огромните видеоекрани зад сцената излъчваха нови кадри -

изтощени, но усмихнати заложници, прегръщащи семействата си.

От Йерусалим Тръмп подчерта, че спирането на огъня в Газа не е просто пауза в бойните действия, а “краят на епоха на терор и смърт и началото на епохата на вярата и надеждата”. Според републиканеца “това е началото на трайна хармония за Израел и всички народи на този регион”, а по думите му “светът отново обича Израел”.

Президентът на САЩ похвали няколко пъти премиера Бенямин Нетаняху: “Той не е най-лесният човек, с когото може да се работи, но това го прави велик”. Според Тръмп Израел е спечелил всичко, което може да бъде спечелено със силата на оръжието. Американският лидер похвали и своя екип – специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър, който е част от Авраамовите споразумения. Той се пошегува, че дъщеря му Иванка е приела юдаизма, като така се опита да напомни за ролята на семейството си в дипломатическите усилия.

Повече от час продължи речта на Доналд Тръмп пред израелския парламент. В нея той дори поиска от президента на Израел Исак Херцог да помилва Нетаняху за обвиненията му от 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие. Обръщайки се към премиера, Тръмп каза:“Вие сте много популярен човек, защото знаете как да печелите”.

Първата фаза от 20-точковия мирен план на Тръмп предвиждаше “Хамас” да пусне всички заложници от Газа. Докато всички 20 живи се завърнаха на израелска земя, все още се очаква 24 от общо 28 тела да бъдат върнати на Тел Авив. В замяна на заложниците Израел се съгласи да освободи 250 палестински затворници, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, и 1718 задържани от Газа, включително 15 непълнолетни.

Преди освобождаването на заложниците израелските войски се оттеглиха до линия, която сега им е оставила контрол над 53% от Газа - първият от трите етапа на израелското изтегляне, очертан в плана на Тръмп. Той предвижда и многонационални сили от около 200 войници, ръководени от американски военни, да наблюдават прекратяването на огъня. Смята се, че силите включват войски от Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства, като служители от Вашингтон посочват, че

няма да има американски сили на място в Газа

Според плана Газа ще бъде демилитаризирана и цялата “военна, терористична и офанзивна инфраструктура” ще бъде унищожена. Първоначално Газа ще бъде ръководена от временен комитет от палестински технократи, наблюдаван от Съвет на мира. Той ще бъде ръководен от Тръмп, в него ще е и бившият британски премиер Тони Блеър.

Впоследствие управлението на Газа ще бъде предадено на палестинската администрация, която управлява Западния бряг, след като тя премине през реформи. Според плана на Тръмп “Хамас”, който е начело на територията от 2007 г., няма да има роля в нейното бъдещо управление. На членовете на групировката ще бъде предложена амнистия, ако се ангажират с мирно съвместно съществуване, или ще им бъде осигурено безопасно преминаване към друга държава. Посочва се още, че никой палестинец няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които искат, ще могат свободно да се върнат.

Доста от точките в плана обаче са спорни, особено за по-късната фаза на сделката. “Хамас” досега отказваше да се разоръжи и заяви, че ще го направи едва след като бъде създадена палестинска държава. Нетаняху освен това е против участието на Палестинската администрация в следвоенна Газа.

Късно в понеделеник Доналд Тръмп бе посрещнат тържествено в египетския курорт Шарм ел Шейх, където започна международна среща на върха за финализиране на споразумението за прекратяване на конфликта в Газа. На форума са лидери от 20 държави.



Свалиха израелски филм от “Синелибри” заради заплахи

Заради заплахи за вандалски акции срещу киносалони и филмовия фестивал “Синелибри” свалиха от програмата израелския филм “Писмо от Давид”.

Прожекцията на филма не се състоя след петиция, подписана от актьори, режисьори и фотографи. В отвореното писмо до директорката на фестивала Жаклин Вагенщайн пише: “Призоваваме за прекратяване сътрудничеството с израелското посолство и съучастието в израелските военни престъпления”. Петицията е събрала над 370 подписа. Според Вагенщайн филмът е спрян временно не заради петицията, а заради сигурността на гражданите.

Лентата на израелския режисьор Том Шовал разказва кинематографично писмо до Давид Кунио - млад мъж, отвлечен от “Хамас” от кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г.

В разгара на продължаващия геноцид в Газа за втора поредна година Cinelibri организира специална галавечер на Израел, широко рекламирана онлайн и в хилядите брошури на фестивала. Това е не само неподобаващо, но и морално осъдително. На 9 октомври галата е свалена от уебсайта на фестивала. Въпреки това спонсорството на посолството на Израел продължава да фигурира там, пише в петицията.

Според Вагенщайн обаче филмът, който е отличен на редица международни фестивали, сред които и “Берлинале”, “разказва потресаваща действителна история за невинни жертви на насилие, заложници на една терористична групировка”. Аз съм еврейка и се гордея с това! Всеки акт, насочен срещу мен на тази основа – като директор на фестивала, както и срещу произхода на нашите гости и филми – ще бъде третиран като проява на антисемитизъм, за което ще бъдат сезирани съответните институции и органи, пише Вагенщайн в социалните мрежи.

Омръзна ми от антисемитскотo врещене на шумни wanna be “интелектуалци”. Хора, на които не може да им се чуе гласът, когато става дума за опозиция срещу фашистки организации в Канада, България, Франция, Русия, САЩ. Абсолютна идиотщина е да блокираш показването на филм и да атакуваш фестивала “Синелибри, коментира и аниматорът Тео Ушев.

