Крият къде Саркози ще лежи 5 г. – май във ВИП зоната на най-опасния френски затвор

Бившият президент се яви в съдебната палата, за да научи датата и мястото

В старинна крепост от XIX в. може да излежава петгодишната си присъда за корупция бившият френски президент Никола Саркози. Това предполагат френските медии, след като той се яви в понеделник в съдебната палата в Париж, за да научи датата, в която ще трябва да се яви пред властите, за да бъде вкаран зад решетките.

Разговорът му с прокурорите продължи около 45 минути, в които той трябваше да отговаря на въпроси, свързани с личното му здраве и благоразположение. След това напусна съдебната палата без коментар.

От прокуратурата заявиха, че няма да оповестят публично датата и мястото, където трябва да се яви Саркози, за да излежи наказанието си. Целта е да му бъде спестено публичното унижение.

Според френски медии обаче политикът ще бъде заключен в затвора “Ла Санте” в централните части на Париж. Това е каменна крепост, построена през 1867 г., и през годините там са лежали едни от най-жестоките престъпници. Сред тях е терористът Карлос Чакала, който убива над 100 души в поредица атентати в различни точки на света през 70-те и 80-те.

Заради безопасността на Саркози той ще бъде заключен във ВИП зоната на затвора. Килиите там не се различават от тези на останалите затворници, но в този сектор охраната е по-засилена.

Друг затвор, който може да се окаже дом на Саркози за следващите 5 години, е “Фльори-Мерожис” в департамента Есон.

На 25 септември съдът в Париж призна Саркози за виновен за участие в престъпна схема за финансиране от 2005 до 2007 г.

Според прокурорите през 2005 г. в качеството си на вътрешен министър в правителството на премиера Доминик льо Вилпен Саркози е сключил таен корупционен пакт с Кадафи за финансиране на бъдещата си президентска кампания. В замяна на това той обещал на бившия либийски диктатор да му помогне да изпере образа си на международната сцена и да убеди западните държави да възобновят дипломатическия диалог с Либия.

По това време северноафриканската държава бе в дълбока изолация от почти 30 г., тъй като режимът на Кадафи е обвинен в спонсорство на международния тероризъм.

Прокурорите твърдят още, че Кадафи е търсил от Саркози и помилване за зет си Абдула Сенуси. Той е бил осъден задочно на доживотна присъда във Франция за участието си в атентат в самолет през 1989 г.

Веднага след като спечели изборите през 2007 г., Саркози се превърна в първия западен лидер, приел Кадафи след години на изолация. Французинът го посрещна с държавни почести. Диктаторът дори си разполага бедуинската тента в двора на Елисейския дворец.

След това бе и развръзката с осъдените на смърт български медици в Либия. От 1999 г. те бяха подложени на тормоз и изтезания по обвинения, че нарочно са заразили деца с вируса на СПИН.

Бившата съпруга на Саркози и първа дама на Франция - Сесилия, лично пътува до Либия, за да разговаря със сина на Кадафи Сейф ал Ислам. Така на 24 юни 2007 г. медиците се завърнаха в България на борда на френския правителствен самолет, придружени от самата Сесилия Саркози и комисарката по външна политика на ЕС Бенита Фереро-Валднер.



