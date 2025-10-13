Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с други 20 държавни лидери, подписа мирното споразумение за Газа по време на срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет. Американският президент го определи като много важно, пише Си Ен Ен. СНИМКА: Ройтерс

Тръмп благодари на екипа си и помощниците си за постигането на това, което според него е било най-трудното споразумение.

„Мислех, че това вероятно ще бъде най-трудното, и може би в много отношения беше, но разполагахме с много талантливи хора. Имахме невероятен набор от таланти и ни помогнаха, по-специално, страните, представени на тази маса", каза президентът на САЩ.

"Всички са щастливи. Сключвал съм големи сделки и преди, но тази се разви светкавично", посочи той.

Тръмп каза още, че преди това е имало прогнози, че Третата световна война ще започне в Близкия изток, но обясни, че това няма да се случи.

Президентът на САЩ се срещна днес с палестинския президент Махмуд Абас на среща на върха за Газа в Египет, като двамата се ръкуваха за първи път от осем години, предаде Франс прес.

Тръмп и Абас разговаряха няколко секунди, преди американският лидер да го хване за ръка и след това да покаже палец нагоре към камерите на срещата на върха в Шарм ел Шейх.

Френският президент Еманюел Макрон придружи Абас до подиума, за да се срещне с Тръмп.

Тръмп заяви, че египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси е изиграл много важна роля в преговорите, довели до примирие в ивицата Газа, съобщи Франс прес.

"Той изигра ключова роля, защото "Хамас" уважава тази страна и признава авторитета на Египет", каза още американският президент на кратък съвместен брифинг с Ас Сиси в египетския курорт Шарм ел Шейх, където се организира среща на върха за Газа, която ще бъде председателствана от двамата лидери.

Тръмп бе "единственият, който може да донесе мир в нашия регион", заяви, от своя страна, Абдел Фатах ас Сиси, след като посрещна Доналд Тръмп в Шарм ел Шейх

Посещението на Тръмп в Египет съвпада с освобождаването на последните 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас" в Газа над две години, пише БТА.

Американският президент инициира план за ивицата Газа, който трябва да доведе до мир. Първата фаза от плана на Тръмп включва прекратяване на огъня между Израел и "Хамас".