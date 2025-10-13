Президентът на Ливан: Има възможност за преговори с Израел

Президентът на Ливан Жозеф Аун предположи, че Ливан би могъл да преговаря с Израел, като се позова на промяната на регионалния политически климат в посока към диалог и компромис. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Ливанската държавна новинарска агенция ННА цитира изказване на Аун, че „нещата се движат в посока към преговори за установяване на мир и стабилност и те дават резултат". „Възможно е да бъдат постигнати решения чрез диалог и преговори", добави той.

Президентът обаче призова Израел да се ангажира с прекратяване на военните операции срещу Ливан, за да може да започне преговорният процес и подчерта, че „този процес, на който сме свидетели в региона, не бива да бъде оспорван".

„Не можем да останем встрани от настоящия път в региона, който е път на разрешаване на кризите", заяви Аун. „Вече не бива да толерираме още война, разруха, убийства и разселвания", добави той.

Аун припомни, че Ливан вече води непреки преговори с Израел с посредничеството на САЩ и ООН през 2022 г., в резултат на което бе обявено споразумение за морската граница.

„Какво пречи същото нещо да се случи отново, да намерим решения на настоящите проблеми?", попита той и добави, че дори Израел „прибегна до преговори с „Хамас", след като осъзна, че войната и разрухата не водят до резултати".

Ливан и Израел юридически все още са в състояние на война, отбелязва ДПА.