Китай: Притесняваме се от сблъсъците между Пакистан и Афганистан

Китай е обезпокоен от неотдавнашните сблъсъци между Пакистан и Афганистан и поиска от двете страни да защитават неговите граждани и инвестиции в региона, заяви днес китайското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.

Десетки бойци бяха убити при погранични сблъсъци между Пакистан и Афганистан, съобщиха и двете страни вчера.

Това бяха най-тежките сражения между двете съседни страни, откакто талибаните се върнаха на власт в Кабул, отбелязва Ройтерс.

Китай има обща граница с Афганистан и с Пакистан и се опитва да играе ролята на посредник, за да успокои напрежението между двете страни, които до неотдавна бяха съюзници.

"Китай е готов да продължи да играе конструктивна роля за подобряването и развиването на пакистанско-афганистанските отношения", заяви говорителят на външното министерство Лин Цзян по време на редовен брифинг.

Пекин се надява, че Кабул и Исламабад ще "запазят спокойствие и сдържаност и ще продължат да решават взаимните си проблеми по правилния начин чрез диалог и консултации, за да избягват ескалация на конфликтите", добави Лин.

През август китайският външен министър Ван И участва в среща в Кабул с колегите си от Пакистан и от Афганистан и призова за укрепване на обмена на всички нива.

След неформална среща в Пекин няколко седмици по-рано, Китай каза, че Кабул и Исламабад са се съгласили да повишат нивото на дипломатическите си отношения.